Trabzon'da Yetim Çocuklara Eğitim Desteği

AK Parti İl Başkanlığı, 400 yetim çocuğa giyim, kırtasiye ve eğitim materyalleri içeren yardım paketleri dağıtarak eğitim desteği sağladı. AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirtti.

Trabzon'da, AK Parti İl Başkanlığınca 400 yetim çocuğa eğitim desteği verildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı, Kadın Kolları ile Gençlik Kolları iş birliğiyle öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım paketi hazırlandığı belirtildi.

Paketler içerisinde giyim, kırtasiye ve çeşitli eğitim materyallerinin bulunduğu, öğrencilerin evleri ziyaret edilerek teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, organizasyonda emeği geçen teşkilat birimlerine teşekkür etti.

Eğitimin geleceğin en önemli teminatı olduğunu vurgulayan Mumcu, "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları için elimizden gelen desteği her zaman sağlayacağız. Bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarımız sürecek. Amacımız, hiçbir öğrencimizin eğitim yolunda eksiklik yaşamamasıdır." ifadesini kullandı.

