Haberler

Trabzon'da "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri" konferansı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesince "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri" konulu konferans organize edildi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Türkiye'nin güvenlik politikaları, yerli ve milli teknolojiler ile savunma sanayisindeki gelişmelere değindi.

ABD/İsrail-İran Savaşı ile ilgili görüşlerini dile getiren Yarar, "Hürmüz Boğazı yakın zamanda muhtemelen açılacak. Çok uzun bir zaman değil. Ben elimdeki verilere baktığımda bu savaşın daha fazla büyümeyeceğini söyleyebilirim." dedi.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Yarar, "Afrika'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin askeri, istihbarat ve diplomatik etkisi hissediliyor. Bu tablo bize Türkiye'nin oyun kurabilme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konferansın ardından Yarar'a günün anısına gümüş telkari kahve fincanı hediye etti.

Kaynak: AA / Enes Sansar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

