Haberler

Trabzon merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon merkezli 6 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi.

TRABZON merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde 13 adrese eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğerleri ise 4'ü adli kontrol şartıyla 5'i de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

HABER-KAMERA: TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor

Messi'nin yaptığını görenler bunu paylaşıyor
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var
Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar

Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar
Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor

Messi'nin yaptığını görenler bunu paylaşıyor
Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor

Messi'nin yaptığını görenler bunu paylaşıyor
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi