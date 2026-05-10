Trabzon'da hukuk öğrencileri "Yargı Simülasyonu" etkinliğine katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik 'Yargı Simülasyonu' etkinliği düzenleyerek öğrencilerin mahkeme süreçlerini canlandırmalarını sağladı. Etkinlikte, öğrenciler çeşitli yargı rollerini üstlendiler.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Hukuk Komisyonu, Trabzon Üniversitesi Hukuk Kulübü ve Hukuk Klinikleri Kulübü iş birliğinde hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik "Yargı Simülasyonu" etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Adliyesinde yapılan etkinliğe katılan öğrenciler, hakim, savcı, davacı ve davalı rollerini üstlenerek mahkeme sürecini canlandırdı.

Öğrenciler, duruşma yönetimi, savunma teknikleri, hitabet ve hukuki analiz gibi konularda uygulama fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdurrahman Can Aydın, "Hukuk Komisyonumuzun gayretleri ve Gençlik Meclisimiz bünyesinde yer alan avukat arkadaşlarımızın destekleriyle Trabzon'da hukuk alanında çok daha büyük ve kapsamlı organizasyonlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlik çalışmalarında Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hatice Diler
