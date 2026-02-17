Haberler

Trabzon'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın, Sanayi Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde meydana geldi.

Sanayi Mahallesi'ndeki iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Elvan ve eşi Sabire ile oğlu Hüseyin H, dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen karı koca ve oğulları, olay yerindeki müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

