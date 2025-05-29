Trabzon'da Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Trabzon'da Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
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Trabzon'un Of ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, Gürpınar Mahallesi'nde Ali Kumandaş'a ait tek katlı evde sabah saatlerinde başladı.

Trabzon'un Of ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Gürpınar Mahallesi'nde Ali Kumandaş'a ait evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan Ayşe Kumandaş ise dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Yaşar - Güncel
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