Trabzon'da Yabancı İnsansız Deniz Aracı Bulundu, İmha Edilecek

Güncelleme:
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından bulunan yabancı menşeli insansız deniz aracının etkisiz hale getirilmesine karar verildi. Valilikten yapılan açıklamada, gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra aracın imha edileceği belirtildi.

'ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ'

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesince bulunan cismin yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğunun belirlendiği duyuruldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, insanız deniz aracının imha edilmesine karar verildiği belirtilerek, "İlimiz Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından deniz üzerinde bulunan cismin yapılan incelemeler sonucu yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edilmiştir. İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yerine intikal edilmiş, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda söz konusu aracın kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Selçuk BAŞAR- Efnan DEMİREREN/ TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
