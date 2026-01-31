Haberler

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
Trabzon'un Of ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 647 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan veya kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 647 gram çeşitli türlerde uyuşturucu, 62 gram sentetik uyuşturucu karışımlı tütün, ruhsatsız av tüfeği, 30 mermi ile bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
500

