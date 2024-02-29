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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 60 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı ve üzerinde 60 gram kubar esrar ele geçirildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphe üzerine durdukları ticari takside yaptıkları aramada Y. M'nin üzerinde 60 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda, şüpheli Y. M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Çarşıbaşı Jandarma Trabzon Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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