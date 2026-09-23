Trabzon'da UMKE tatbikatında Karadeniz'de 8 yaralıyı kurtarma anı canlandırıldı

TRABZON İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 'Mavi Hat 2026- Trabzon UMKE İl Tatbikatı' gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Karadeniz açıklarında seyir halindeki ticari gemideki yangın sonrası oluşan yaralanmalı olay canlandırıldı. 8 yaralıyı kurtarma anları ise gerçeği aratmadı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denizde meydana gelebilecek kaza ve yangınlara müdahalede kurumlar arası iş birliğini geliştirmek amacıyla 'Mavi Hat 2026-Trabzon UMKE İl Tatbikatı' gerçekleştirildi. Yaklaşık 120 kişinin katıldığı tatbikatta Karadeniz açıklarında seyir halindeki ticari gemide çıkan yangın sonrası oluşan çoklu yaralanmalı olay canlandırıldı. UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polisi, Trabzon Liman İşletmesi ekiplerinin yer aldığı tatbikatta; 18 araç, 6 bot ve helikopter görev aldı. Senaryo kapsamında kaza kırımına uğrayan gemiden denize düşen 2 kazazede helikopterle tespit edilip ekipler tarafından denizden alırken, gemi içerisinde çıkan yangın sonrası söndürme çalışmaları ile 8 yaralının da sahra ünitelerinde taşınıp tedavi edildiği tatbikat gerçeği aratmadı.

'İŞ BİRLİĞİ İLE GÜZEL BİR TATBİKAT BAŞARDIK'

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, denizde meydana gelebilecek olaylara karşı ekiplerin iş birliği içerisinde çalışıp müdahale ettiği tatbikata ilişkin, "Bu tatbikatta yaklaşık 120 kişi, 18 araç, 6 bot ve helikopter vardı. İlk etapta kaza kırımına uğrayan bir gemiden denize düşen 2 kazazedenin öncelikle önce helikopterle yerini tespit edilip, ulaşılıp ve alınarak sahra çadırına getirilmesiydi. Diğeri de içerisinde yangın çıkmış bir gemiye müdahale edip mevcut yangının söndürülmesi için gerekli işlemler yapıldı. Yangın söndükten sonra deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerimiz ve sağlık ekibindeki arkadaşlarımız gemiye yaklaştı. 8 yaralı vardı. Yaralılara triaj ile beraber ayrımları yapıldı. 4'ü ağır yaralıydı. Hepsini limanda oluşturduğumuz sahra çadırlarına getirdiler. Sahra çadırları her türlü tıbbi ekipmanın olduğu, uzmanların cerrahi müdahalelerini ilk etapta yaptığı hastanelerdir. Elimiz kolumuz ayağımızdır. Bu durumlara hazırlıklı mıyız diye tatbikat yaptık. Görev alan herkese teşekkür ediyorum. İş birliği sağlayarak güzel bir tatbikatı başardık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı