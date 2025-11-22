Haberler

Trabzon'da Uçurumdan Yuvarlanan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Çaykara ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilde sürücü Kemal Şahin'in hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü öldü, araçta bulunan kardeşi yaralandı.

İlçeye bağlı Taşkıran Mahallesi'nde Kemal Şahin'in (63) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, uçurumdan yuvarlanarak alt yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kemal Şahin hayatını kaybetti, araçta bulunan kardeşi Hikmet Şahin (57) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
