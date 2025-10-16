Trabzon'da Terk Edilmiş Balıkçı Teknesi İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

TRABZON'un Arsin ilçesi açıklarında terk edilmiş halde bulunan balıkçı teknesinin sahibi Mehmet Ali Gürsoy (39) için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Arsin ilçesi açıklarında sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde sürüklenirken fark edilen tekne, sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, teknede yaptıkları incelemede; Mehmet Ali Gürsoy'a ait cep telefonu ve kişisel eşyaları buldu. Bunun üzerine kıyıdan AFAD, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve DEGAK Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.