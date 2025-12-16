Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, aboneleri sayaç donmalarına karşı uyardı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle su sayaçlarının donma riski hakkında abonelerini uyardı. Abonelerin sayaç ve tesisatlarını korumaları için alınması gereken önlemler açıklandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresinin işleri (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, soğuk havalarda su sayaçlarının donma tehlikesine karşı abonelerini uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde pek çok noktada etkili olan soğuk hava sebebiyle su sayaç ve tesisatlarının donma tehlikesiyle karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği aktarılan açıklamada, "Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir. Sayaç donmasını önlemek için gerekli koruma yapılamazsa sayaç arıza yapmakta ve abonelerimiz yeni bir sayaç almak durumunda kalmaktadır. Olası sayaç donmaları karşısında abonelerimizin sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, ALO 153 TİKOM İhbar Hattı'nı arayarak abone numaraları ile birlikte ilgili müracaatta bulunması gerekmektedir."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
