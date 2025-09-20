Haberler

Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Toprak Kaymalarına Neden Oldu

Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Toprak Kaymalarına Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymalarına neden oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, olumsuzlukları gidermek için seferberlik halinde çalışmalara başladı ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

TRABZON'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymalarına neden oldu.

Kentte etkili olan şiddetli yağışlar, toprak kaymalarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar doğrultusunda teyakkuzda bekleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su taşkınları ve heyelanlara müdahale etti. Yağış öncesinde rögarlar, ızgaralar ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekipleri, tıkanıklıkları açarak muhtemel riskleri azaltmaya çalıştı.

BELEDİYEDEN UYARI

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri; Araklı ilçesi grup yolunda, Şalpazarı ilçesi Doğancı ve Gökçeköy mahallelerinde, Maçka ilçesi Armağan Mahallesi'nde ve Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yayla yolu üzeri sağanak ilçede toprak kaymasında meydana gelen toprak kaymalarına müdahale ederek temizlik ve yol açma çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için tüm ekiplerimiz seferberlik halinde sahada çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumda Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi'ne bağlı Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden bizlere ulaşmaları mümkündür. Yağışların devam edeceği öngörüldüğünden, tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama: 8 ilde yeni yönetimler göreve başlayacak

İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama
Fenerbahçe kongresinde gerginlik! 'Trabzon' sorusu stadı karıştırdı

Tarihi kongrede stadı ayağa kaldıran "Trabzon" sorusu
Tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Koca Ali Koç'un düştüğü hale bakın

Tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Koca Ali Koç'un düştüğü hale bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaretine damga vuran görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaretine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.