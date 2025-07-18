Trabzon'da Seyir Halindeyken Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Trabzon'da Seyir Halindeyken Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Trabzon'da yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve trafik akışı normale döndü.

Trabzon'da, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karadeniz Sahil Yolu 100. Yıl Parkı mevkisinde seyreden yabancı uyruklu sürücü yönetimindeki 34 GAM 511 plakalı otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yolun kenarına park etti.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Trabzon-Rize istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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