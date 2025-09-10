Haberler

Trabzon'da Şehitler İçin Kütüphane Açılışı

Trabzonlular Federasyon Başkanı İsmail Turgut Öksüz, 18 ilçede şehitler adına kütüphane yaptırdıklarını belirtti.

Öksüz, kentte bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kütüphaneleri bütün ilçelerde yapmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Dün son kütüphanemizin rötuşlarını yaptık. 18 Eylül'de Trabzon Meydan'da bir açılış planladık, toplu açılış yapacağız." dedi.

Gençlere faydalı olabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Öksüz, "Sizlerin de desteğiyle hep beraber birlik ve beraberlik içinde yürürüz. Benim hiçbir siyasi görüşüm yok. Siyasete üye değilim. Benim en büyük siyasetim gençler." ifadelerini kullandı.

Öksüz, 18 Eylül'de Meydan Parkı'nda yapılacak açılışa vatandaşları davet etti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
