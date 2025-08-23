Hayrat'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Rafting Etkinliği
Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen organizasyonla bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, rafting ve zipline gibi çeşitli etkinliklere katıldı.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen organizasyonla bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, rafting ve zipline gibi çeşitli etkinliklere katıldı.
Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş'ın öncülüğünde Hayrat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle, Yeniköy Deresi üzerindeki parkurda gerçekleştirilen etkinliğe şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Görevlilerin gözetiminde parkur çevresinde zaman geçiren katılımcılar, daha sonra deredeki rafting botuna binerek keyifli anlar geçirdi.
Kaymakam Baş, ilçede hizmete giren rafting parkurunda şehit ailelerini ve gazileri ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel