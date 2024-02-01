Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı
Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın bulunduğu alanda sahipsiz bir köpek, kaldırımda yürüyen 74 yaşındaki Yakup Keleş'in bacağını ısırdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Keleş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın bulunduğu alanda sahipsiz köpek, kaldırımda yürüyen Yakup Keleş'in (74) bacağını ısırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Keleş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.