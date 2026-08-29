Haberler

Trabzon'da Sağanak Derenin Taşmasına Neden Oldu

Trabzon'da Sağanak Derenin Taşmasına Neden Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykara'da şiddetli yağış, Uzungöl'de Koşon Deresi'nin taşmasına neden oldu. Yol hasar gördü, tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler temizlik çalışması başlattı, belediye başkanı incelemelerde bulundu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı.

İlçede kısa süre etkili olan yağış dolayısıyla Uzungöl Mahallesi'nden geçen Koşon Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşması nedeniyle mahalle yolunda hasar oluştu, çevredeki tarım arazilerini kısmen su bastı.

Ekipler, iş makineleriyle yola sürüklenen rüsubatı temizlemek için çalışma gerçekleştiriyor.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da bölgede incelemelerde bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan il genelinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Adliyelerde yeni dönem: Alo Adalet 135 hizmete giriyor

Adliyelerde yeni dönem başlıyor: Bakan Gürlek 3 ilimizi açıkladı
Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana hayatını kaybetti

Kürt siyasetinin sembol ismi hayatını kaybetti: KOAH'la savaşıyordu
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

1. Lig'de tarihi galibiyet!
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı