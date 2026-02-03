Trabzon'da rüzgar etkili oldu
Trabzon'da dün akşam saatlerinde başlayan rüzgar, bugün de aralıklarla etkisini sürdürdü. Yer yer hızını artıran rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı. Rüzgarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel