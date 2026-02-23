Trabzon'da ramazan etkinlikleri kapsamında söyleşi gerçekleştirildi

Trabzon'da ramazan etkinlikleri kapsamında " Trabzon'da Ramazan" adlı söyleşi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Hanife Hatun Camisi yanındaki ramazan çadırında düzenlenen söyleşi programında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve İl Müftüsü İsmail Çiçek'in vatandaşlarla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Genç, Trabzon'da birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Genç, tekne orucu geleneğini yeniden canlandırdıklarına da dikkati çekerek, "Çocuklarımızı camiyle ve oruçla buluşturuyoruz. Öğle namazı öncesinde camilerimiz cıvıl cıvıl oluyor. Bu geleneğimizi yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyuyorum. Ramazan, unuttuğumuz pek çok değeri bizlere yeniden hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Ramazan ayının sadece ibadet değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ayı olduğunu aktaran Genç, ramazanın bütün manevi yönlerini yaşamaya ve yaşatmaya gayret ettiklerini kaydetti.

İl Müftüsü İsmail Çiçek de ramazanın önemine işaret ederek, bu ay içerisinde yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.