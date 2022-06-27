Trabzon'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yavuz Mahallesi Kıran mevkisi Şahinli Yaylası yolunda, T.D. yönetimindeki 61 NA 466 minibüs, freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada, sürücü T.D. ile araçta bulunan İ.D, E.K. ve A.K. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. ??????? AA / Aydın Gelleci - Güncel Çarşıbaşı Trabzon Güncel Haberler

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