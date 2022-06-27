Trabzon'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Trabzon'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

AA - Aydın Gelleci - Güncel
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Trabzon'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yavuz Mahallesi Kıran mevkisi Şahinli Yaylası yolunda, T.D. yönetimindeki 61 NA 466 minibüs, freninin boşalması sonucu devrildi.

Kazada, sürücü T.D. ile araçta bulunan İ.D, E.K. ve A.K. yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Aydın Gelleci - Güncel

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