Trabzon'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki 34 FJS 145 plakalı otomobil, Köknar Mahallesi mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede araçtaki Mustafa Tanrıkulu'nun (50) hayatını kaybettiği belirlendi.
Bulunduğu yerden yaralı çıkartılan sürücü Mustafa T. ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı.