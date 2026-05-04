Trabzon'da organize suç örgütü operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Trabzon merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurarak örgüt üyeleri vasıtasıyla yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama ve silahla tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 28 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
