Trabzon'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi
Trabzon'un Hayrat ve Tonya ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitim yapılmayacak. Çaykara ve Of ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildi.
Hayrat ve Tonya kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.
Çaykara ve Of ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Güncel