Haberler

Trabzon'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Trabzon'un Hayrat ve Tonya ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitim yapılmayacak. Çaykara ve Of ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildi.

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hayrat ve Tonya kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.

Çaykara ve Of ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Güncel
