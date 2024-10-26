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Trabzon'da öğrencilere yönelik doğa etkinliği düzenlendi

Trabzon'da öğrencilere yönelik doğa etkinliği düzenlendi
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "ÇEDES Doğa Kaşifleri ve ÇEDES Doğa Dedektifleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "ÇEDES Doğa Kaşifleri ve ÇEDES Doğa Dedektifleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Zeki Bilge İlkokulu ve Şehit Mehmet Aygün İlkokulu öğrencileri, ilçe merkezi ve Uzungöl'de doğa duyarlılığına yönelik etkinliğe katıldı.

Öğretmenleriyle doğayı keşfeden öğrenciler, yapmayı planladıkları çalışma için taş, kozalak ve yaprak topladı.

Öğrenciler, doğadan topladıkları malzemeleri kullanarak çeşitli çalışmalar yaptı.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel

Çaykara trabzon

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