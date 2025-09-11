Trabzon'da Öğrencilere Okul Çantası ve Kırtasiye Seti Dağıtıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 18 ilçede öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ana sınıfı, ilköğretim ve lise olmak üzere 4 bin öğrenciye yönelik destekte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamayı amaçladıklarını, eğitime yapılan her katkının geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade etti.

Genç, çocukların gözlerindeki ışıltının en büyük motivasyon kaynakları olduğunu belirterek, "Onların daha iyi şartlarda eğitim görmesi için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.