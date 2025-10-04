Trabzon'da öğrenciler "Dünya Hayvanları Koruma Günü"nde köpek kulübelerini renklendirdi

Trabzon'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler köpek kulübelerine renk kattı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, kamu kurum müdürlükleri ile hayvanları koruma dernekleri bir araya geldi.

Merkezden ve derneklerden getirilen kedi ile köpeklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar da severek besledikleri köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik kapsamında alandaki köpek kulübeleri, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince resimlerle renklendirildi, köpeklere rengarenk yaşam alanı sağladı.

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerince müzik dinletisinin de sunulduğu etkinlikte, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

"Trabzon örnek bir şehir ve örnek olmaya devam edecek"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada, "Satın alma, sahiplen" çağrısıyla hayvan sevgisinin toplumda güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Derneklerle iş birliği kapsamında toplumda farkındalık oluşturduklarını belirten Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokakta yaşayan her canlının bir sahibi olmalı. Hem insanların can güvenliği hem de hayvanların yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri için bu önemli. Güzel bir etkinlik oldu. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Trabzon'da tüm belediyelerimizle ortak bir birlik oluşturuyoruz. Trabzon, bu konuda da örnek bir şehir ve örnek olmaya devam edecek."

Öte yandan alana getirilen kedi ve köpeklerden bazıları vatandaşlar tarafından sahiplenildi.