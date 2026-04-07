Of'ta öğrenci servisleri denetlendi
Of ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, öğrenci servislerinin güvenliği kontrol edildi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, denetimlerin düzenli olarak süreceğini duyurdu.
Trabzon'un Of ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Of-Çaykara yolu güzergahında öğrenci servisleri denetlendi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Topal, Okul Taşıt Araç Yönetmeliği gereği okul servislerinin denetlendiğini belirtti.
Öğrencilerin güvenliği için denetimlerin önemine dikkati çeken Topal, "Denetimler belli aralıklarla devam edecek." dedi.
Kaynak: AA / İzzet Keleş