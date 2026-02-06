Haberler

Trabzon'da "Namazını Kıl, Etkinliklere Katıl, Puanları Topla, Hediyeleri Kazan" projesi sona erdi

Trabzon'da 'Namazını Kıl, Etkinliklere Katıl, Puanları Topla, Hediyeleri Kazan' projesi sona erdi
Trabzon'da 'Namazını Kıl, Etkinliklere Katıl, Puanları Topla, Hediyeleri Kazan' projesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde, 85 çocuğa bisiklet, madalya, çeyrek altın gibi çeşitli hediyeler verildi.

Trabzon'da "Namazını Kıl, Etkinliklere Katıl, Puanları Topla, Hediyeleri Kazan" projesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde 85 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

Ortahisar Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftülüğüne bağlı 2 No'lu Bostancı Cami İmam-Hatibi İbrahim Helvacı ve Müezzin-Kayyım Seyfullah Fatih Şahin koordinatörlüğünde geçen yıl Ekim ayında başlayan proje sona erdi.

Proje kapsamında camiye gelerek ibadetlerini yerine getiren çocuklara, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve Ortahisar İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz'ın katılımıyla bisiklet, madalya, Trabzonspor forması, çeyrek altın, futbol topu, uzaktan kumandalı araba gibi çeşitli hediyeler verildi.

Programa, İl Müftü Yardımcısı Haydar Bektaşoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
