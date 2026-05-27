Trabzon'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
M.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden motosikletiyle geçmeye çalışan H.S.D. ile çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.
H.S.D., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu görülüyor.
Kaynak: AA / Derviş Altuntaş