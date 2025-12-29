Trabzon'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunun yükselmesine neden oldu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar zor anlar yaşarken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar, denizde zaman zaman dalga boyunun yükselmesine neden oldu.
Sahilde yürüyüş yapan kimi vatandaşlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşarken kimileri de dalgaların fotoğrafını çekti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Ganita mevkisinde vatandaşları denize yaklaşmamaları konusunda uyararak bazı noktalara güvenlik şeridi çekti.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel