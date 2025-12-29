Haberler

Trabzon'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunun yükselmesine neden oldu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar zor anlar yaşarken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar, denizde zaman zaman dalga boyunun yükselmesine neden oldu.

Sahilde yürüyüş yapan kimi vatandaşlar rüzgar nedeniyle zor anlar yaşarken kimileri de dalgaların fotoğrafını çekti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Ganita mevkisinde vatandaşları denize yaklaşmamaları konusunda uyararak bazı noktalara güvenlik şeridi çekti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap