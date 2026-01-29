Haberler

Trabzon'da proje kapanış toplantısı yapıldı

Trabzon'da proje kapanış toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, 'Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları ile Araştırılması Projesi'ni kapsayan kapanış toplantısı yapıldı. Proje, şehirlerin kullanıcı deneyimlerini daha iyi anlamayı amaçlıyor.

Trabzon'da, "Yaşayan Kent İmgesinin Kentsel Anlatı Kodları ile Araştırılması Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen kapanış programında, projenin her aşamasında emeği geçenleri kutladı.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenap Sancar da akademide coğrafi ve mekansal olmayan verilere alan çalışmalarıyla ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek, duyuları, duyguları, görselleri ve iletişimi kullanarak veri setleri oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Proje yürütücüsü, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Durmuş Öztürk ise 2 yıldır üzerinde çalıştıkları projenin uluslararası hedeflerle kurgulandığının altını çizdi.

Öztürk, Trabzon'da belirlenen bazı noktalarda test edilen modelin farklı kentler için de uyarlanabilir bir yapı olarak geliştirildiğini ifade etti.

Farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren ekip çalışması yapıldığına işaret eden Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Kent çalışmalarında duyusal ve duygusal deneyimler genellikte temsil dışı kalmaktadır. 'Kent imgesi' dediğimiz şey ağırlıklı olarak görsel ve fiziksel temsiller üzerinden ele alınıyor. Bu durum, kentin kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı ve nasıl deneyimlediği konusunda literatürde önemli bir boşluk yaratmaktadır. Yaşayan kent imgesiyse bu boşluğu mimarlık, fenomenoloji, anlatı araştırması ve dijital teknolojileri bir araya getiren disiplenler arası bir çerçeveyle doldurmayı amaçlamaktadır."

Kentler için kullanıcı deneyiminin önemine dikkati çeken Öztürk, projeyi, duyusal ve duygusal deneyimlerin uygun yöntemlerle haritalandırılmasıyla bilimsel imgeye dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü