Trabzon'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde, 7 gün önce denizde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u arama çalışmaları sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 16 Ekim'de yapılan ihbarda, balık avlarken kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu bildirilen Gürsoy'un (39) bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, ilçe merkezi açıklarında devam edildi.

Deniz, hava ve karadan sürdürülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye dalgıç ekipleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan personel katıldı.

Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç olay yerine gelerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Arama Kurtarma ve Su Altı Dalış Amiri Erhan Saraç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürsoy'un ailesini de ziyaret eden Genç, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'la görüşerek derin bölgelerde daha net görüntü alınabilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından teknik destek talebinde bulundu.

Ekiplerin mevcut cihazlarla belirli bir derinliğe kadar görüntüleme yapabildiğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz yoğun şekilde sahada. Belli bir derinliğin altında mevcut cihazlarla net görüntü alınamıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında piksel kalitesi çok daha yüksek, gelişmiş görüntüleme cihazları bulunduğunu öğrendik. Bu cihazın Gölcük'te olduğunu söylüyorlar. İmkan varsa bu cihazın bölgeye ulaştırılmasını istiyoruz. Hedefimiz ailemizin bekleyişine bir nebze de olsa umut ve destek olabilmek. Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz, kimsenin umudunu yitirmemesi için gayret gösteriyoruz."