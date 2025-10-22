Haberler

Trabzon'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u bulmak için yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik ve diğer kurumların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar, derin bölgelerde daha net görüntü alabilmek için Deniz Kuvvetleri'nden teknik destek talep ediliyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde, 7 gün önce denizde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u arama çalışmaları sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 16 Ekim'de yapılan ihbarda, balık avlarken kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu bildirilen Gürsoy'un (39) bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, ilçe merkezi açıklarında devam edildi.

Deniz, hava ve karadan sürdürülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye dalgıç ekipleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan personel katıldı.

Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç olay yerine gelerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Arama Kurtarma ve Su Altı Dalış Amiri Erhan Saraç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürsoy'un ailesini de ziyaret eden Genç, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'la görüşerek derin bölgelerde daha net görüntü alınabilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından teknik destek talebinde bulundu.

Ekiplerin mevcut cihazlarla belirli bir derinliğe kadar görüntüleme yapabildiğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz yoğun şekilde sahada. Belli bir derinliğin altında mevcut cihazlarla net görüntü alınamıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında piksel kalitesi çok daha yüksek, gelişmiş görüntüleme cihazları bulunduğunu öğrendik. Bu cihazın Gölcük'te olduğunu söylüyorlar. İmkan varsa bu cihazın bölgeye ulaştırılmasını istiyoruz. Hedefimiz ailemizin bekleyişine bir nebze de olsa umut ve destek olabilmek. Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz, kimsenin umudunu yitirmemesi için gayret gösteriyoruz."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.