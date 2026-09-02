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Karadeniz'de Biyoçeşitlilik Çalıştayı

Karadeniz'de Biyoçeşitlilik Çalıştayı
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesince yürütülen proje kapsamında "Karadeniz Biyoçeşitliliği ve Farkındalığının Artırılması" konulu çalıştay düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesince yürütülen proje kapsamında "Karadeniz Biyoçeşitliliği ve Farkındalığının Artırılması" konulu çalıştay düzenlendi.

Karadeniz Biyoçeşitliliğinin Korunması için Halkın Farkındalığının Artırılması ve Bölgesel İş Birliği: Bioblack Projesi Koordinatörü KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Sağlam, KTÜ Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisi'ndeki çalıştayda, amaçlarının biyoçeşitliliği tanıtmak ve korunması için farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Geçen yıl başlayan ve Avrupa Birliği Karadeniz Havzası Programı kapsamında desteklenen projenin toplam maliyetinin 425 bin avro olduğunu belirten Prof. Dr. Sağlam, Bulgaristan ve Romanya'nın da proje ortağı olduğunu dile getirdi.

Proje kapsamında Karadeniz'de biyoçeşitliliğin mevcut durumunu raporladıklarını ifade eden Sağlam, "Her partner, ulusal biyoçeşitlilik raporu hazırladı. Karadeniz'in biyoçeşitliliğini etkileyen tehdit unsurları, ulusal ve uluslararası sözleşmeler, biyoçeşitlilikle ilgili boşluklar, deniz koruma alanları gibi genel kapsamlar çerçevesinde raporlarımızı oluşturup tamamladık." diye konuştu.

Sağlam, çalışmalar sonucunda Karadeniz'de nesli tehlike altında olan 30 tür belirlediklerini dile getirdi.

Karadeniz'de nesli tehlike altındaki türlerin dağılımını belirlemek için mobil uygulama geliştirdiklerini söyleyen Sağlam, "Kullanıcılar kıyıya vuran bir yunus gördüğünde onun fotoğrafını çekip bu mobil uygulamaya yüklüyor. Veri girişindeki tüm bilgileri onayladıktan sonra Karadeniz'deki hangi noktada çekilmişse otomatik olarak koordinatlar sisteme düşüyor. Biz de bu bilgileri değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz de Karadeniz'in küçük bir alan olmasına rağmen 2 milyon kilometrekarelik coğrafyanın etkisi altında olduğunu ifade etti.

Küresel iklim değişikliğinin etkisi altında olan okyanuslara göre Karadeniz'in daha hızlı tepki gösterdiğini belirten Prof. Dr. Erüz, "Önceki yıllarda 200 metrede tutunan oksijensiz dip tabaka suları şu anda 90 metreye kadar inceldi ve yüzeye yaklaşmaya başladı. Bu da biyoçeşitliliğin, canlı varlığını barındıran tabakanın daha dar bir tabakaya dönüşmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

Erüz, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle işbirliği içinde kirliliği baskılama ve küresel ısınmayı azaltmaya yönelik tedbirler almanın denizi korumanın tek şartı olduğunu kaydetti.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu'nun da konuşma yaptığı çalıştay, yarın Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkisinde denizde yapılacak teknik incelemenin ardından sona erecek.

Kaynak: AA
Haberler.com
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