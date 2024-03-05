Trabzon'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kum yüklü kamyonun çarptığı Ayşe Kum hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü gözaltına alındı.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kovanlı Mahallesi Kumbarla mevkisinde kontrolden çıkan A.K.S. yönetimindeki 61 ACM 554 plakalı kum yüklü kamyon, evinin arkasındaki yol kenarında çalı kıran Ayşe Kum'a (66) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldüğü tespit edilen Kum'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.