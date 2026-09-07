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Akçaabat'ta kamyonet-motosiklet çarpışması: 1 ölü

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yıldızlı Mahallesi'nde S.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet ile Mahmood Otmanzai yönetimindeki 61 MA 2234 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde motosikletin sürücüsü Otmanzai'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından gözaltına alınan S.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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