Trabzon'da Kamyonet Fındık Bahçesine Yuvarlandı: 1 Ölü, 5 Yaralı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada, Hasan Aksayan (71) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, taklalar atarak fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, araçtan fırlayan Hasan Aksayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise ekipler tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER: Salim SARIKOÇ - KAMERA: TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı