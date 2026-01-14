Haberler

Trabzon'da geleneksel 'Kalandar' şenliği

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Rumi takvimine göre yeni yılın ilk günü kabul edilen 'Kalandar' için geleneksel şenlik düzenlendi. Köylüler maniler okuyup horon oynarken, geleneksel kıyafetlerle etkinliğe katıldılar.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde Rumi takvime göre, yeni yılın ilk günü kabul edilen 'Kalandar' için şenlik düzenlendi. Şenlikte geleneğe özgü kıyafetler giyen köylüler, maniler okuyup, evleri gezerek horon oynadı.

Trabzon ve çevresinde Rumi takvime göre, yeni yılın ilk günü kabul edilen 'Kalandar' için etkinlik düzenledi. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gece, bölgede çok sayıda köyde yaşatılan 'Kalandar' geleneği, bu yıl da sürdürüldü. Sürmene ilçesi Aksu Mahallesi köy meydanında düzenlenen şenlikte, 'Kalandar' geleneğine özgü, ana karakter 'Karakoncolos' ve kadın kıyafeti giyen kişiler yer aldı. Davul ve zurnayla horon oynayıp, gezen kostümlü kişiler, ev sahiplerine maniler okuyarak yiyecek istedi.

'ÇOK GÜZEL BİR BİRLİKTELİK SAĞLIYOR'

Aksu köyünde yaşayan Akın Kaya "Bu 'Kalandar' organizasyonu, köyümüzde yıllardır sürüyor. Çok güzel bir birliktelik sağlıyor. Gençlerin bir araya gelip, bu olayı sürdürmeleri çok hoşuma gidiyor. Gruplar, eskiden biraz daha fazla oluyordu. Şenlik olarak eskileri de aratmıyorlar" dedi.

'BİZİM İÇİN GELENEK OLDU'

Gecede 'Karakoncolos' kostümü giyen Ali Can Aydın, 'Kalandar' etkinliğini her yıl sürdürdüklerini söyleyerek, "Bizim için 'Kalandar' bir etkinlik değil, gelenek oldu. Özellikle gençlerin bu geleneği sürdürmesi çok güzel bir duygu. Birlik beraberlik oluyor. Her gittiğin kapıdan yemek alıyorsun. Her yerde gülerek karşılanıyoruz. Bu geleneğin devam etmesini istiyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salim SARIKOÇ/ TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
