Of'ta kadınlara yönelik dikiş kursu açıldı
Trabzon'un Of ilçesi Kireçli Mahallesi'nde kadınlara yönelik dikiş kursu açıldı. Açılışta konuşan İlçe Kaymakamı Eşref Akça, kursların önemine vurgu yaptı.
Trabzon'un Of ilçesi Kireçli Mahallesi'nde kadınlara yönelik hayata geçirilen dikiş kursu açıldı.
İlçe Kaymakamı Eşref Akça, Kireçli Dursun Dumangöz İlkokulu'nda düzenlenen kursun açılışında, vatandaşlara yönelik başlatılan kursları önemsediklerini belirtti.
Okul bünyesinde açılan kursun hayırlı olması temennisinde bulunan Akça, emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da konuşma yaptı.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel