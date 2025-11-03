Haberler

Trabzon'da İtfaiye Aracı Devrildi: 2 Yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yangına müdahale sonrası dönüş yolunda devrilen itfaiye aracında iki personel yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde yangına müdahaleden dönen itfaiye aracının devrildiği kazada 2 personel yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Yangına müdahalenin ardından bağlı bulunduğu istasyona dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği itfaiye aracı devrildi. Kazada, araçtaki itfaiye erleri Mustafa E. ve Zeki Can A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri ardından yaralılar ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
