Trabzon'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü
Yomra ilçesinde bir bina, arkasındaki istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gördü. Olayda yaralanan olmadı, ancak çöken duvarın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü.
Sancak Mahallesi Gümüş Sokak'taki 9 katlı binanın arkasında yer alan istinat duvarı çöktü.
Çökmenin etkisiyle duvardan kopan taş parçaları, binanın boş haldeki zemin ve birinci katındaki dairelere zarar verdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Enes Sansar