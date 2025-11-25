Trabzon'da İnşaat Ustası Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çalışan inşaat ustası Sefer Biber (59), dengesini kaybederek düştü ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı katında çalışan Sefer Biber, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilierinin kontrolünde, Biber'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Biber'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA
HABER-KAMERA: Salim SARIKOÇ/SÜRMENE(Trabzon),
