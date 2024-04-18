Trabzon'da İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması
Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen '6. Akıl ve Zeka Oyunları' yarışması, İsmail Yıldırım İlkokulu'nda final müsabakalarıyla sona erdi. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve 28 Şubat İlkokulu Müdürü Abdullah Hacıömeroğlu, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Öğrenciler, ilerleyen tarihlerde yapılacak olan il elemelerine katılacaklar.
Trabzon'un Of ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "6. Akıl ve Zeka Oyunları" gerçekleştirildi.
Oyunların, İsmail Yıldırım İlkokulu'ndaki final müsabakalarının ardından ödül töreni yapıldı.
Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve 28 Şubat ilkokulu Müdürü Abdullah Hacıömeroğlu, dereceye giren öğrencilere ödül verdi.
Öğrenciler, ileri bir tarihte gerçekleştirilecek il elemelerine katılacak.