İki ayrı mahallede yangın; ev ve odunluk küle döndü

Güncelleme:
Trabzon'un Sürmene ilçesinde Soğuksu ve Orta mahallelerinde çıkan yangınlarda bir ev ve bir odunluk tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde iki ayrı mahallede çıkan yangınlarda bir ev ile odunluk, kullanılamaz hale geldi.

Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu ve Orta mahallelerinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Soğuksu Mahallesi'nde iki katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sararken, Orta Mahalle'de bir odunlukta yangın çıktı. İhbarla adreslere jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatılırken, ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

