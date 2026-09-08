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Trabzon’da heyelanda ev hasar aldı

Trabzon’da heyelanda ev hasar aldı
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TRABZON'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanda 3 katlı bir evin en üst katı toprak, kaya parçaları ve suyla doldu.

TRABZON'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanda 3 katlı bir evin en üst katı toprak, kaya parçaları ve suyla doldu. Olayı sırasında ailenin fındık hasadı için bahçede olduğu belirtildi.

Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışından ardından Erdoğan Düdük'e ait 3 katlı evin arka kısmındaki arazide heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları, yağmur suyu ile evin 3'üncü katına aktı.

Ev sahiplerinin yevmiye karşılığı fındık toplamaya gittiği için evde bulunmadığı öğrenildi. Evde bulunan hayvanlar ise çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, heyelanın devam etme riskine karşı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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