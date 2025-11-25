Trabzon'da "Hasta Okulu" programı düzenlendi

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneğince hasta ve hasta yakınlarına kanser farkındalığı için "Hasta Okulu" programı organize edildi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisindeki programda, kanser farkındalığının önemine değinerek, kız kardeşini de kanserden kaybettiğini söyledi.

Tedavi sürecinde bilimsel ve teknik verilerin önemine değinen Çuvalcı, hastaların tedavi sürecinde tıp uygulamaları dışındaki tavsiyelerin kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Trabzon'a onkoloji hastanesi kazandırma hedefleri olduğuna değinen Çuvalcı, "Tedaviyi alanlar bir süre kendine gelemiyor. Hastanede, doktor kontrolünde bir süre yatırsak, dengeli beslenme yaptırsak çok daha güzel olur. Bu süreci daha çağdaş ortamda gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu en büyük hayalim, inşallah temelini atarız." dedi.

Hasta okulu programının önemini anlatan Çuvalcı, bu modelin her yerde uygulanması gerektiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal da sağlık okuryazarlığına dikkati çekerek, eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu değindi.

KTÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Canyılmaz ise kanser nedenleri ve tedavide radyoterapinin rolüne ilişkin sunum yaptı.

Canyılmaz, sağlık nedenli ölümlerde kanserin dünyada ikinci sırada yer aldığını belirterek, akciğer, baş boyun ve kolon kanserinin en sık rastlanan türler olduğunu belirtti.

Kanserin risk faktörlerine değinen Canyılmaz, sigara, alkol, sağlıksız beslenme, obezite, enfeksiyon, güneşe maruz kalma gibi etkenlerin kansere neden olduğunu aktardı.

Programda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Rakıcı kanser taraması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Özbek Okumuş tedavi başarısını yükseltmede beslenme konusu başlıklı sunum yaptı.

Programa, KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan, Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Dr. Banu Atalar ve akademisyenler katıldı.