Fenerbahçe için alarm veren tablo! 5 kez yaşandı, şampiyonluk hiç gelmedi

Fenerbahçe'nin sezonun ilk haftalarında aldığı sonuçların ardından geçmiş yıllardaki benzer başlangıçları dikkat çekti.

5 SEZONDA DA ŞAMPİYONLUK GELMEDİ

Sarı-lacivertliler, daha önce ilk 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi aldığı 5 sezonda da şampiyonluğa ulaşamadı.

Fenerbahçe'nin söz konusu sezonlardaki lig dereceleri şöyle:

1965/66: 4.

1971/72: 3.

1987/88: 8.

2016/17: 3.

2018/19: 6.

EN İYİ DERECESİ ÜÇÜNCÜLÜK

Fenerbahçe bu 5 sezonun hiçbirinde ilk iki sırada yer alamadı. Sarı-lacivertlilerin en iyi derecesi 1971/72 ve 2016/17 sezonlarındaki üçüncülük oldu. En kötü sonuç ise 1987/88 sezonunda geldi. Fenerbahçe söz konusu sezonu 8. sırada tamamladı.

TARİH FENERBAHÇE'YE İYİ ŞEYLER SÖYLEMİYOR

Geçmiş sezonlardaki tablo, ilk 4 haftada alınan en az 2 yenilginin ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşamadığını gösteriyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon geçmişteki kötü seriyi kırıp kıramayacağı ilerleyen haftalarda belli olacak.