Fenerbahçe için alarm veren tablo! 5 kez yaşandı, şampiyonluk hiç gelmedi
Süper Lig'de ilk 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi alan Fenerbahçe için geçmiş sezonlardan dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk 4 haftada en az 2 kez mağlup olduğu hiçbir sezonu şampiyon tamamlayamadı.
Fenerbahçe'nin sezonun ilk haftalarında aldığı sonuçların ardından geçmiş yıllardaki benzer başlangıçları dikkat çekti.
5 SEZONDA DA ŞAMPİYONLUK GELMEDİ
Sarı-lacivertliler, daha önce ilk 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi aldığı 5 sezonda da şampiyonluğa ulaşamadı.
Fenerbahçe'nin söz konusu sezonlardaki lig dereceleri şöyle:
- 1965/66: 4.
- 1971/72: 3.
- 1987/88: 8.
- 2016/17: 3.
- 2018/19: 6.
EN İYİ DERECESİ ÜÇÜNCÜLÜK
Fenerbahçe bu 5 sezonun hiçbirinde ilk iki sırada yer alamadı. Sarı-lacivertlilerin en iyi derecesi 1971/72 ve 2016/17 sezonlarındaki üçüncülük oldu. En kötü sonuç ise 1987/88 sezonunda geldi. Fenerbahçe söz konusu sezonu 8. sırada tamamladı.
TARİH FENERBAHÇE'YE İYİ ŞEYLER SÖYLEMİYOR
Geçmiş sezonlardaki tablo, ilk 4 haftada alınan en az 2 yenilginin ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşamadığını gösteriyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon geçmişteki kötü seriyi kırıp kıramayacağı ilerleyen haftalarda belli olacak.