Trabzon'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı, 5 kişi yaralandı

Trabzon'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Doğancı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LE 474 plakalı hafif ticari araç dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlardan 2'si Şalpazarı Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 3'ü ise Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA