Trabzon'da Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Vali Aziz Yıldırım ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda, güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, ilçedeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İbrahim Afşin Tiryaki, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Güvenlik birimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkati çeken Vali Yıldırım, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik mevcut durum değerlendirildi, yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum



